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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Сахиба Гафарова: Принятие Акта о государственной независимости стало историческим событием

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 11:33
    Сахиба Гафарова: Принятие Акта о государственной независимости стало историческим событием

    Принятие 18 октября 1991 года Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана стало историческим событием.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По ее словам, возвращение Гейдара Алиева к руководству страной в июне 1993 года стало поворотным моментом в истории азербайджанской государственности. Благодаря принятым им решительным мерам удалось предотвратить угрозу распада страны, восстановить общественно-политическую стабильность и укрепить государственные институты.

    Гафарова также отметила, что избрание Ильхама Алиева президентом открыло новый этап в развитии независимого государства.

    По ее словам, важнейшими достижениями последних лет стали исторические победы в 44-дневной Отечественной войне и однодневной антитеррористической операции, проведенных под руководством Верховного главнокомандующего. Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана создало новые политические и стратегические условия для развития страны.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Ильхам Алиев Сахиба Гафарова
    Sahibə Qafarova: Konstitusiya Aktının qəbulu tarixi-əlamətdar hadisə olub
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