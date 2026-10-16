Сахиба Гафарова: Принятие Акта о государственной независимости стало историческим событием

Принятие 18 октября 1991 года Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана стало историческим событием.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По ее словам, возвращение Гейдара Алиева к руководству страной в июне 1993 года стало поворотным моментом в истории азербайджанской государственности. Благодаря принятым им решительным мерам удалось предотвратить угрозу распада страны, восстановить общественно-политическую стабильность и укрепить государственные институты.

Гафарова также отметила, что избрание Ильхама Алиева президентом открыло новый этап в развитии независимого государства.

По ее словам, важнейшими достижениями последних лет стали исторические победы в 44-дневной Отечественной войне и однодневной антитеррористической операции, проведенных под руководством Верховного главнокомандующего. Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана создало новые политические и стратегические условия для развития страны.