FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" Latviya klubu ilə matçda məğlubiyyətlə üzləşib
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 22:48
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, H qrupunun VII turunda Latviyada "Riqa"nın qonağı olan "ağ-qaralar" rəqibinə uduzublar - 55:96.
Xatırladaq ki, əvvəlki altı oyunun birində qalib gələn, beşində uduzan "Neftçi" 8 xalla H qrupunda sonuncu pillədə qərarlaşıb.
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