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    Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 11:15
    Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb

    Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb.

    Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-avqust aylarında 26 485 nikaha daxilolma və 13 278 boşanma halları qeydə alınıb.

    2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 4,6-dan 3,9-a, boşanmaların sayı isə 2,0-dan 1,9-a düşüb.

    Nikah Boşanma Dövlət Statistika Komitəsi
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