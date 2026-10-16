Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb
Daxili siyasət
- 16 oktyabr, 2026
- 11:15
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Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-avqust aylarında 26 485 nikaha daxilolma və 13 278 boşanma halları qeydə alınıb.
2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 4,6-dan 3,9-a, boşanmaların sayı isə 2,0-dan 1,9-a düşüb.
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