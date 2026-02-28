Əraqçi: İrana qarşı müharibə qanunsuzdur və cavabsız qalmayacaq
Region
- 28 fevral, 2026
- 17:16
ABŞ və İsrailin İrana hücumu qanunsuzdur, Tehran təcavüzkarlara dərs verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" hesabında yazıb.
"İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu və ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrana qarşı müharibəsi tamamilə səbəbsiz və qanunsuzdur", - o yazıb.
Nazir bildirib ki, İranın silahlı qüvvələri təcavüzkarlara layiq olduqları dərsi verməyə hazırdır.
Son xəbərlər
17:45
Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıbMaliyyə
17:39
Putin İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçiribRegion
17:36
Suriyada İran raketinin qalıqlarının düşməsi nəticəsində dörd nəfər ölübDigər ölkələr
17:34
Küveyt ABŞ-nin Əli əl-Salim aviabazasına atılan raketləri zərərsizləşdirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:28
Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıbMaliyyə
17:19
Foto
"Mediada Azərbaycan dili" mövzusunda təlimlərin növbəti mərhələsi təşkil olunubDaxili siyasət
17:16
Əraqçi: İrana qarşı müharibə qanunsuzdur və cavabsız qalmayacaqRegion
17:14
Türkiyə İrana qarşı hücumlara dəstək verdiyi barədə iddiaları təkzib edibRegion
17:06