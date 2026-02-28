İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Əraqçi: İrana qarşı müharibə qanunsuzdur və cavabsız qalmayacaq

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 17:16
    Əraqçi: İrana qarşı müharibə qanunsuzdur və cavabsız qalmayacaq

    ABŞ və İsrailin İrana hücumu qanunsuzdur, Tehran təcavüzkarlara dərs verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" hesabında yazıb.

    "İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu və ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrana qarşı müharibəsi tamamilə səbəbsiz və qanunsuzdur", - o yazıb.

    Nazir bildirib ki, İranın silahlı qüvvələri təcavüzkarlara layiq olduqları dərsi verməyə hazırdır.

    Abbas Əraqçi İrana hərbi zərbələr ABŞ İsrail
    Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствия
    Araghchi: War on Iran illegitimate

