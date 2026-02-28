Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствия

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 17:05
    Атака на Иран со стороны США и Израиля незаконна, Тегеран преподнесет агрессорам урок.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал написал на своей странице в соцсети Х.

    "Война [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и [президента США Дональда] Трампа против Ирана совершенно неспровоцирована, незаконна и нелегитимна", - написал он.

    Глава ведомства заявил, что вооруженные силы Ирана готовы преподать "агрессорам урок, которого они заслуживают".

