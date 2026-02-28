Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствия

Атака на Иран со стороны США и Израиля незаконна, Тегеран преподнесет агрессорам урок.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал написал на своей странице в соцсети Х.

"Война [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и [президента США Дональда] Трампа против Ирана совершенно неспровоцирована, незаконна и нелегитимна", - написал он.

Глава ведомства заявил, что вооруженные силы Ирана готовы преподать "агрессорам урок, которого они заслуживают".