Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствия
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 17:05
Атака на Иран со стороны США и Израиля незаконна, Тегеран преподнесет агрессорам урок.
Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал написал на своей странице в соцсети Х.
"Война [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и [президента США Дональда] Трампа против Ирана совершенно неспровоцирована, незаконна и нелегитимна", - написал он.
Глава ведомства заявил, что вооруженные силы Ирана готовы преподать "агрессорам урок, которого они заслуживают".
