ВС Пакистана ликвидировали 352 афганских боевиков

    Число афганских военных, погибших в ходе столкновений с пакистанскими силами, увеличилось по меньшей мере до 352, более 535 получили ранения.

    Как передает Report, об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

    По его словам, авиаудары были нанесены по 41 объекту на территории соседней страны. Пакистанская армия уничтожила 130 афганских блокпостов, еще 26 были взяты под контроль. Кроме того, Вооруженные силы Пакистана поразили свыше 171 единицы бронетехники противника.

    Ранее сообщалось о 331 погибшем афганском военном в ходе столкновений.

    Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

