"Astara" sərhəd-keçid məntəqəsində vətəndaşların təxliyəsi üçün bir sıra tədbirlər görülüb
Daxili siyasət
- 28 fevral, 2026
- 22:49
"Astara" sərhəd-keçid məntəqəsi təxliyə üçün tam hazır vəziyyətdədir.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, təxliyə olunan şəxslərə zərurət yaranacağı halda tibbi yardım göstərilməsi üçün iki təcili tibbi yardım avtomobili hazır vəziyyətə gətirilib.
Bundan başqa, bir neçə iri həcmli sərnişin avtobusları da hazır şəkildə gözləyir. Məlumata görə, təxliyə olunan şəxslər ödənişsiz şəkildə paytaxta çatdırılacaqlar.
