    • 28 fevral, 2026
    • 22:49
    Astara sərhəd-keçid məntəqəsində vətəndaşların təxliyəsi üçün bir sıra tədbirlər görülüb

    "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsi təxliyə üçün tam hazır vəziyyətdədir.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, təxliyə olunan şəxslərə zərurət yaranacağı halda tibbi yardım göstərilməsi üçün iki təcili tibbi yardım avtomobili hazır vəziyyətə gətirilib.

    Bundan başqa, bir neçə iri həcmli sərnişin avtobusları da hazır şəkildə gözləyir. Məlumata görə, təxliyə olunan şəxslər ödənişsiz şəkildə paytaxta çatdırılacaqlar.

    На погранпункте "Астара" приняты меры на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана
    Measures taken at Astara border crossing amid evacuation of Azerbaijani citizens from Iran

