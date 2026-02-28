На погранпункте "Астара" принят ряд мер на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана
Внутренняя политика
- 28 февраля, 2026
- 23:06
Погранично-пропускной пункт "Астара" приведен в полную готовность на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана.
Как сообщает южное бюро Report, на случай необходимости оказания медицинской помощи эвакуируемым лицам на погранпункте дежурят две машины скорой помощи.
Кроме того, несколько пассажирских автобусов ожидают в состоянии готовности. Согласно информации, эвакуируемые лица будут доставлены в столицу на бесплатной основе.
