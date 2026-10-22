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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Nazirlik: Büdcə təşkilatları cari maliyyədən çox, sektorun inkişafına köklənməlidir

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 13:09
    Nazirlik: Büdcə təşkilatları cari maliyyədən çox, sektorun inkişafına köklənməlidir

    Büdcə təşkilatları cari maliyyədən çox, sektorun inkişafına köklənməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyinin Aparatının Nəticəəsaslı büdcə siyasəti şöbəsinin müdiri İlham Kərimov Bakıda keçirilən "Rəqəmsal Maliyyə Ekosistemi: İdarəetmədə Yeni Mərhələ" adlı konfransda bildirib.

    İ.Kərimov strategiya və planlaşdırma məsələsinin əsas ön planda dayanmalı olduğunu diqqətə çatdırıb:"Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar hansı nəticələrə və hansı hədəflərə nail olunmalıdırsa, onlari göz önünə qoymalıdır və ona uyğun büdcə tutmalıdırlar".

    Onun sözlərinə görə, rəqəmsallaşma da önəmlidir: "Mən istərdim ki, çox qısa zamanda büdcə xərclərini 100 % rəqəmsallaşdıraraq. Buna böyük əmək sərf olunur".

    İlham Kərimov Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
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