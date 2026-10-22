Nazirlik: Büdcə təşkilatları cari maliyyədən çox, sektorun inkişafına köklənməlidir
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2026
- 13:09
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Büdcə təşkilatları cari maliyyədən çox, sektorun inkişafına köklənməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyinin Aparatının Nəticəəsaslı büdcə siyasəti şöbəsinin müdiri İlham Kərimov Bakıda keçirilən "Rəqəmsal Maliyyə Ekosistemi: İdarəetmədə Yeni Mərhələ" adlı konfransda bildirib.
İ.Kərimov strategiya və planlaşdırma məsələsinin əsas ön planda dayanmalı olduğunu diqqətə çatdırıb:"Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar hansı nəticələrə və hansı hədəflərə nail olunmalıdırsa, onlari göz önünə qoymalıdır və ona uyğun büdcə tutmalıdırlar".
Onun sözlərinə görə, rəqəmsallaşma da önəmlidir: "Mən istərdim ki, çox qısa zamanda büdcə xərclərini 100 % rəqəmsallaşdıraraq. Buna böyük əmək sərf olunur".
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