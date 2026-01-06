Dumana görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 06 yanvar, 2026
- 01:55
Hazırda Bakıda müşahidə edilən dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib:
"Eyni zamanda bütün tablolarda "dumanlı hava" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir".
Son xəbərlər
02:02
"Sovetski"də görüləcək işlər məlum olubİnfrastruktur
01:55
Dumana görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibİnfrastruktur
01:38
Prezident məmurlara xəbərdarlıq edib: Sərəncam özünü çox gözlətməyəcəkDaxili siyasət
01:27
İlham Əliyev: Əfsuslar olsun, gənc kadrlar arasında da pozuntulara yol verənlər varDaxili siyasət
01:17
Dövlət başçısı: Neft hasilatının sabitləşdirilməsi üzərində işləyirikEnergetika
01:07
Prezident silah ixracından danışıb: Qısamüddətli hədəf ixracı bir milyard dollara çatdırmaqdırHərbi
00:33
Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul ediləcəkİnfrastruktur
00:20
Delsi Rodriqes Venesuelanın müvəqqəti prezidenti kimi and içibDigər ölkələr
00:01
Foto
Video