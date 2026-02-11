Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilib
Komanda
- 11 fevral, 2026
- 19:10
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub.
Səfərdə "Lənkəran"la üz-üzə gələn "Sərhədçi" 83:69 hesablı qələbə qazanıb. Matç Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.
Qeyd edək ki, tura fevralın 14-də yekun vurulacaq.
