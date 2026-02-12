İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 23:17
    Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endirib

    Rusiya ordusu fevralın 12-nə keçən gecə Ukraynanın enerji obyektlərinə 25 ballistik və bir qanadlı raket, həmçinin 200-dən çox dron tətbiq edərək zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    "Energetikaya növbəti kütləvi zərbə - yenə çox sayda ballistik raketdən istifadə olunub. Rusiyanın bütün bu vasitələrinin əksəriyyəti məhz energetika obyektlərinə qarşı yönəlmişdi: bu gecə 24 ballistik raket, daha bir qanadlı raket, həmçinin 200-dən çox dron buraxılıb", - deyə o yazıb.

    Zelenski bildirib ki, hazırda Kiyev, Odessa və Dnepropetrovskda zərbələrə məruz qalan infrastrukturun bərpası işləri aparılır.

    Volodimir Zelenski Rusiya raket Ukraynanın enerji infrastrukturu
    Зеленский заявил о массированных ударах РФ по объектам энергетики Украины

