Зеленский заявил о массированных ударах РФ по объектам энергетики Украины

Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли удары по объектам энергетики Украины, применив 25 баллистических и одну крылатую ракеты, а также более 200 дронов.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Очередной массированный удар по энергетике - опять было много баллистики. Именно против энергетических объектов большинство из всех этих российских средств: было 24 баллистические ракеты в ночь на сегодня, еще одна крылатая ракета, также более чем 200 дронов", - написал он.

Политик уточнил, что сейчас в Киеве, Одессе и Днепропетровске идет работа по восстановлению инфраструктуры после удара.