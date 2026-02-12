Зеленский заявил о массированных ударах РФ по объектам энергетики Украины
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 22:49
Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли удары по объектам энергетики Украины, применив 25 баллистических и одну крылатую ракеты, а также более 200 дронов.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.
"Очередной массированный удар по энергетике - опять было много баллистики. Именно против энергетических объектов большинство из всех этих российских средств: было 24 баллистические ракеты в ночь на сегодня, еще одна крылатая ракета, также более чем 200 дронов", - написал он.
Политик уточнил, что сейчас в Киеве, Одессе и Днепропетровске идет работа по восстановлению инфраструктуры после удара.
