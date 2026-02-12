Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Зеленский заявил о массированных ударах РФ по объектам энергетики Украины

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 22:49
    Зеленский заявил о массированных ударах РФ по объектам энергетики Украины

    Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли удары по объектам энергетики Украины, применив 25 баллистических и одну крылатую ракеты, а также более 200 дронов.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    "Очередной массированный удар по энергетике - опять было много баллистики. Именно против энергетических объектов большинство из всех этих российских средств: было 24 баллистические ракеты в ночь на сегодня, еще одна крылатая ракета, также более чем 200 дронов", - написал он.

    Политик уточнил, что сейчас в Киеве, Одессе и Днепропетровске идет работа по восстановлению инфраструктуры после удара.

    Владимир Зеленский российско-украинская война баллистические ракеты
    Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endirib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:27

    Германия передала Украине 5 из своих 12 систем ПВО Patriot

    Другие страны
    23:13

    Мексика готова стать посредником между США и Кубой

    Другие страны
    23:01

    "Фейеноорд" подписал нападающего английской сборной

    Футбол
    22:49

    Зеленский заявил о массированных ударах РФ по объектам энергетики Украины

    Другие страны
    22:47

    Нетаньяху: Я выразил Трампу свой скептицизм относительно любого соглашения с Ираном

    Другие страны
    22:42

    Президент "Карабаха" поблагодарил "Нефтчи" за согласие перенести матч Премьер-лиги

    Футбол
    22:28

    Глава британской госслужбы Уормолд ушел в отставку

    Другие страны
    22:09

    Джон Хили: Союзники договорились предоставить Украине военную помощь на $35 млрд

    Другие
    22:08

    В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей