Con Hili: Müttəfiqlər Ukraynaya 35 milyard dollarlıq hərbi yardım göstərməyə razılaşıblar

    • 12 fevral, 2026
    • 23:00
    Ukraynanın tərəfdaşları ölkənin müdafiəsi məsələsi üzrə təmas qrupu ("Ramştayn" formatı) çərçivəsində Kiyevə 35 milyard dollar məbləğində əlavə hərbi yardım göndərməyə razılaşıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Qeyd edək ki, tədbir NATO-nun qərargahında baş tutub, burada Hili alman həmkarı Boris Pistoriusla birgə sədrlik edib.

    Джон Хили: Союзники договорились предоставить Украине военную помощь на $35 млрд

