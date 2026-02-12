Con Hili: Müttəfiqlər Ukraynaya 35 milyard dollarlıq hərbi yardım göstərməyə razılaşıblar
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 23:00
Ukraynanın tərəfdaşları ölkənin müdafiəsi məsələsi üzrə təmas qrupu ("Ramştayn" formatı) çərçivəsində Kiyevə 35 milyard dollar məbləğində əlavə hərbi yardım göndərməyə razılaşıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Qeyd edək ki, tədbir NATO-nun qərargahında baş tutub, burada Hili alman həmkarı Boris Pistoriusla birgə sədrlik edib.
Son xəbərlər
23:35
Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdırDigər ölkələr
23:17
Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endiribDigər ölkələr
23:06
Britaniyanın Dövlət Mülki Xidmətinin rəhbəri istefa veribDigər ölkələr
23:00
Con Hili: Müttəfiqlər Ukraynaya 35 milyard dollarlıq hərbi yardım göstərməyə razılaşıblarDigər ölkələr
22:49
Niderland klubu Rahim Sterlinqi transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
22:39
Rütte: ABŞ Ukraynaya azı 12-15 milyard dollarlıq silah tədarük edəcəkDigər ölkələr
22:33
Rusiya beş ukraynalı uşağı ölkələrinə qaytaracaqRegion
22:25
Netanyahu: Tramp İranla bağlı fikrimi eşitmək istəyirdiDigər ölkələr
22:20