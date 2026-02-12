İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Rusiya beş ukraynalı uşağı ölkələrinə qaytaracaq

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 22:33
    Rusiya beş ukraynalı uşağı ölkələrinə qaytaracaq

    Rusiya beş ukraynalı uşağı ölkələrinə qaytaracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın uşaq ombudsmanı Mariya Lvova-Belova öz "Telegram" kanalında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, söhbət 4-15 yaşlarında dörd oğlan və bir qız uşağından gedir. Ailələrin qovuşması təşəbbüsü çərçivəsində isə bir uşaq Ukraynadan Rusiyaya qaytarılacaq.

    O, uşaqların ailələri ilə qovuşması işində dəyişməz sadiqliyinə və fəal iştirakına görə ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Trampa təşəkkür edib.

    "Onun koordinasiyası sayəsində bu qovuşmaları sürətləndirmək və gələcəkdə daha operativ prosesin əsasını qoymaq mümkün olub", - M. Lvova-Belova yazıb.

    Ağ Ev Melaniya Trampın uşaqların qaytarılması prosesində iştirakını təsdiqləyən bəyanat yayıb. ABŞ Prezidentinin administrasiyası bildirib ki, uşaqların qaytarılması üzrə danışıqlar davam edir.

    "Mən Rusiya və Ukraynanın bu münaqişə nəticəsində didərgin düşmüş uşaqları geri qaytarmaq səylərini yüksək qiymətləndirirəm. Bütün tərəflərin əməkdaşlıq etməsinə və əlaqələrimizin aktiv qalmasına baxmayaraq, mən Rusiya və Ukraynanı hər bir uşağın ailəsinə və himayəçisinə qayıdışını təmin etmək üçün səyləri aktivləşdirməyə çağırıram", – ABŞ-nin birinci xanımı bildirib.

    Rusiya Ukrayna Melaniya Tramp
    Россия вернет Украине пятерых детей

    Son xəbərlər

    23:35

    Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    23:17

    Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    23:06

    Britaniyanın Dövlət Mülki Xidmətinin rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    23:00

    Con Hili: Müttəfiqlər Ukraynaya 35 milyard dollarlıq hərbi yardım göstərməyə razılaşıblar

    Digər ölkələr
    22:49

    Niderland klubu Rahim Sterlinqi transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    22:39

    Rütte: ABŞ Ukraynaya azı 12-15 milyard dollarlıq silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    22:33

    Rusiya beş ukraynalı uşağı ölkələrinə qaytaracaq

    Region
    22:25

    Netanyahu: Tramp İranla bağlı fikrimi eşitmək istəyirdi

    Digər ölkələr
    22:20

    Ayxan Abbasov: "Əsas məqsədimiz C Liqasına qayıtmaqdır"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti