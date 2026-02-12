Россия вернет Украине пятерых детей.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, речь идет о четырех мальчиках и девочке в возрасте от 4 до 15 лет. В рамках инициативы по воссоединению семей, уточнила Львова-Белова, один ребенок вернется из Украины в РФ.

Она поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за "неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями".

"Благодаря ее координации удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем", - написала М. Львова-Белова.

Белый дом выпустил заявление, подтверждающее участие Мелании Трамп в процессе возвращения детей. Администрация президента США уточняет, что переговоры по возвращению детей продолжаются.

"Я высоко ценю стремление России и Украины вернуть детей, перемещенных в результате обстоятельств этого конфликта. Хотя все стороны сотрудничают и наши контакты остаются активными, я призываю Россию и Украину активизировать усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка в семьи и к его опекунам", – заявила первая леди США.