Гумпомощь, направленная Азербайджаном Украине, передана по назначению

Энергетическое оборудование, отправленное Азербайджаном Украине в качестве гуманитарной помощи, передано по назначению.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский посол в Киеве Сеймур Мардалиев написал на своей странице в социальной сети X.

Дипломат отметил, что с участием посла Украины в Баку Юрия Гусева и главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника соответствующее оборудование было передано городу Ирпеню.

Глава ОВА, в свою очередь опубликовав пост в Х, поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь: "Это пример настоящей солидарности между нашими народами".

Он отметил, что Азербайджан является долгосрочным и надежным партнером в восстановлении региона.

"В Ирпене уже реализован ряд важных проектов: восстановлена школа №12 имени Зарифы Алиевой, обновлена центральная городская больница, реализованы инфраструктурные инициативы в сфере образования и общественных пространств. В рамках межгосударственного и межрегионального партнерства продолжается работа над новыми проектами", - сказал чиновник.

Ранее об отправке азербайджанской гумпомощи Украине в начале февраля сообщил Гусев.