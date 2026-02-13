Гумпомощь, направленная Азербайджаном Украине, передана по назначению

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 03:14
    Энергетическое оборудование, отправленное Азербайджаном Украине в качестве гуманитарной помощи, передано по назначению.

    Как сообщает Report, об этом азербайджанский посол в Киеве Сеймур Мардалиев написал на своей странице в социальной сети X.

    Дипломат отметил, что с участием посла Украины в Баку Юрия Гусева и главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника соответствующее оборудование было передано городу Ирпеню.

    Глава ОВА, в свою очередь опубликовав пост в Х, поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь: "Это пример настоящей солидарности между нашими народами".

    Он отметил, что Азербайджан является долгосрочным и надежным партнером в восстановлении региона.

    "В Ирпене уже реализован ряд важных проектов: восстановлена школа №12 имени Зарифы Алиевой, обновлена центральная городская больница, реализованы инфраструктурные инициативы в сфере образования и общественных пространств. В рамках межгосударственного и межрегионального партнерства продолжается работа над новыми проектами", - сказал чиновник.

    Ранее об отправке азербайджанской гумпомощи Украине в начале февраля сообщил Гусев.

