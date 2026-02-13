Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В парламенте Аргентины одобрили снижение уголовной ответственности до 14 лет

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 05:08
    В парламенте Аргентины одобрили снижение уголовной ответственности до 14 лет

    Палата депутатов (нижняя палата) парламента Аргентины одобрила законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет.

    Как сообщает Report, трансляция заседания велась на YouTube-канале нижней палаты.

    Законопроект поддержали 149 депутатов, против высказались 100. Теперь документ будет направлен в Сенат.

    Правительство, направившее инициативу в Конгресс, приветствовало итоги голосования. "Аргентина не может продолжать руководствоваться нормами, придуманными для страны, которая уже не существует. Этот законопроект устраняет этот перекос и закрепляет базовый принцип для любого общества, где есть порядок, - тот, кто совершает преступление, должен отвечать перед правосудием, вне зависимости от возраста", - говорится в заявлении офиса президента Аргентины Хавьера Милея.

    По данным властей Аргентины, в 2023 году почти 2 200 преступлений были совершены лицами младше 18 лет.

