В парламенте Аргентины одобрили снижение уголовной ответственности до 14 лет

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Аргентины одобрила законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет.

Как сообщает Report, трансляция заседания велась на YouTube-канале нижней палаты.

Законопроект поддержали 149 депутатов, против высказались 100. Теперь документ будет направлен в Сенат.

Правительство, направившее инициативу в Конгресс, приветствовало итоги голосования. "Аргентина не может продолжать руководствоваться нормами, придуманными для страны, которая уже не существует. Этот законопроект устраняет этот перекос и закрепляет базовый принцип для любого общества, где есть порядок, - тот, кто совершает преступление, должен отвечать перед правосудием, вне зависимости от возраста", - говорится в заявлении офиса президента Аргентины Хавьера Милея.

По данным властей Аргентины, в 2023 году почти 2 200 преступлений были совершены лицами младше 18 лет.