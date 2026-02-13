Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка Испании

    Футбол
    • 13 февраля, 2026
    • 02:09
    Мадридский Атлетико разгромил Барселону в полуфинале Кубка Испании

    Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в первой игре полуфинала Кубка Испании по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе в "Сивитас Метрополитано" в Мадриде завершилась со счетом 4:0.

    На седьмой минуте защитник гостей Эрик Гарсия забил гол в свои ворота. На 14-й минуте нападающий Антуан Гризманн укрепил преимущество "Атлетико". На 33-й минуте нападающий "матрасников" Адемола Лукман довел счет до разгромного. В компенсированное к первому тайму время форвард Хулиан Альварес забил четвертый мяч мадридской команды.

    В начале второго тайма защитник сине-гранатовых Пау Кубарси забил гол, но он был отменен после просмотра VAR. На 86-й минуте Эрик Гарсия получил красную карточку.

    Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдет на "Камп Ноу" в Барселоне.

    ФК "Атлетико" ФК "Барселона" футбол Кубок Испании
    Ты - Король

    Последние новости

    02:09

    Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка Испании

    Футбол
    01:47

    Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

    Другие страны
    01:20

    Сенат США отклонил проект финансирования Министерства внутренней безопасности

    Другие страны
    00:52

    Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу: Лучше без сделки, чем с плохой

    Другие страны
    00:38

    Фон дер Ляйен: "Одна Европа – один рынок" изменит экономику континента к концу 2027 года

    Другие страны
    00:14

    Bloomberg: РФ хочет вернуться к расчетам в долларах для партнерства с США

    В регионе
    23:59

    Европа готова согласиться на "углубленное сотрудничество" - ОБЗОР

    Другие страны
    23:44

    СМИ: США на заседании Совета мира представят многомиллиардный план восстановления Газы

    Другие страны
    23:30

    Трамп назвал сроки возможной сделки с Ираном

    Другие страны
    Лента новостей