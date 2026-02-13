Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка Испании

Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в первой игре полуфинала Кубка Испании по футболу.

Как сообщает Report, встреча на стадионе в "Сивитас Метрополитано" в Мадриде завершилась со счетом 4:0.

На седьмой минуте защитник гостей Эрик Гарсия забил гол в свои ворота. На 14-й минуте нападающий Антуан Гризманн укрепил преимущество "Атлетико". На 33-й минуте нападающий "матрасников" Адемола Лукман довел счет до разгромного. В компенсированное к первому тайму время форвард Хулиан Альварес забил четвертый мяч мадридской команды.

В начале второго тайма защитник сине-гранатовых Пау Кубарси забил гол, но он был отменен после просмотра VAR. На 86-й минуте Эрик Гарсия получил красную карточку.

Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдет на "Камп Ноу" в Барселоне.