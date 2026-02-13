Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Рубио планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 04:39
    Рубио планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене.

    Как передает Report, об этом глава американского внешнеполитического ведомства рассказал журналистам перед вылетом в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

    "Думаю, да. Думаю, он будет там, и у нас будет возможность увидеться с ним. По-моему, это в моем расписании, это не на 100% точно, но я уверен, что так и будет", - сказал он.

    Рубио также подчеркнул, что намерен обсудить с представителями Венгрии и Словакии прекращение импорта ими российских энергоресурсов.

    "Ну, мы поговорим с ними об этом. Мы поговорим о том, что должно произойти. Я не буду вдаваться в подробности того, что мы будем говорить на этих встречах. Но, прежде всего, это страны, которые очень сильно поддерживают нас, активно сотрудничают с Соединенными Штатами, тесно работают с нами", - добавил госсекретарь США.

