НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евро
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 17:03
НАТО заказал у германского оборонного концерна Rheinmetall 120-мм танковые снаряды на сумму около 200 млн евро.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение концерна.
"Агентство НАТО по снабжению и закупкам (NSPA) в рамках рамочного соглашения, заключенного в 2025 году, заказало первую партию боеприпасов стоимостью около 200 млн евро по 120-миллиметровым танковым снарядам", - сказано в сообщению.
В Rheinmetall отметили, что соглашение позволяет государствам-членам блока упростить процедуру закупки боеприпасов, делая заказы напрямую, через NSPA.
