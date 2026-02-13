НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евро

НАТО заказал у германского оборонного концерна Rheinmetall 120-мм танковые снаряды на сумму около 200 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение концерна.

"Агентство НАТО по снабжению и закупкам (NSPA) в рамках рамочного соглашения, заключенного в 2025 году, заказало первую партию боеприпасов стоимостью около 200 млн евро по 120-миллиметровым танковым снарядам", - сказано в сообщению.

В Rheinmetall отметили, что соглашение позволяет государствам-членам блока упростить процедуру закупки боеприпасов, делая заказы напрямую, через NSPA.