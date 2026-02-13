Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евро

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 17:03
    НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евро

    НАТО заказал у германского оборонного концерна Rheinmetall 120-мм танковые снаряды на сумму около 200 млн евро.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение концерна.

    "Агентство НАТО по снабжению и закупкам (NSPA) в рамках рамочного соглашения, заключенного в 2025 году, заказало первую партию боеприпасов стоимостью около 200 млн евро по 120-миллиметровым танковым снарядам", - сказано в сообщению.

    В Rheinmetall отметили, что соглашение позволяет государствам-членам блока упростить процедуру закупки боеприпасов, делая заказы напрямую, через NSPA.

    NATO "Rheinmetall" konsernindən 200 milyon avroluq mərmi sifariş edib
    Rheinmetall secures €200M NATO order under 120mm tank ammunition framework agreement
