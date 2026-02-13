NATO "Rheinmetall" konsernindən 200 milyon avroluq mərmi sifariş edib
Digər ölkələr
- 13 fevral, 2026
- 17:36
NATO Almaniyanın "Rheinmetall" konsernindən təxminən 200 milyon avro məbləğində 120 mm-lik tank mərmiləri sifariş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər konsernin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.
"NATO-nun Dəstək və Satınalma Agentliyi (NSPA) 2025-ci ildə bağlanmış çərçivə sazişi əsasında təxminən 200 milyon avro dəyərində 120 millimetrlik tank mərmilərinin ilk partiyasını sifariş edib", - məlumatda deyilir.
"Rheinmetall"da qeyd ediblər ki, saziş blokun üzv dövlətlərinə NSPA vasitəsilə birbaşa sifariş verməklə döyüş sursatlarının satınalma prosedurunu sadələşdirməyə imkan verir.
