    • 19 fevral, 2026
    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilir

    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Fənərbağça" evdə "Nottinqem Forest"lə üz-üzə gələcək.

    "Ştutqart" Şotlandiyada "Seltik"in qonağı olacaq.

    UEFA Avropa Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    19 fevral

    21:45. "Dinamo" (Xorvatiya) - "Genk" (Belçika)

    21:45. PAOK (Yunanıstan) - "Selta" (İspaniya)

    21:45. "Brann" (Norveç) - "Bolonya" (İtaliya)

    21:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)

    00:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)

    00:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)

    00:00. "Lill" (Fransa) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

    00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Ştutqart" (Almaniya)

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları fevralın 26-da baş tutacaq.

