UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilir
- 19 fevral, 2026
- 09:26
UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Fənərbağça" evdə "Nottinqem Forest"lə üz-üzə gələcək.
"Ştutqart" Şotlandiyada "Seltik"in qonağı olacaq.
UEFA Avropa Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
19 fevral
21:45. "Dinamo" (Xorvatiya) - "Genk" (Belçika)
21:45. PAOK (Yunanıstan) - "Selta" (İspaniya)
21:45. "Brann" (Norveç) - "Bolonya" (İtaliya)
21:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)
00:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
00:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)
00:00. "Lill" (Fransa) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Ştutqart" (Almaniya)
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları fevralın 26-da baş tutacaq.