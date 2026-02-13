Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршруты
- 13 февраля, 2026
- 17:59
В связи с проведением технических работ на Аэропортовском шоссе в ночные часы 14-15 февраля на отдельных направлениях движения транспорта будут введены временные ограничения.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
В этой связи пассажирам, имеющим рейсы в указанные даты, рекомендуется при прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев или выезде из аэропорта воспользоваться альтернативными маршрутами.
Ограничения будут действовать в следующие даты и направления:
• 14 февраля, с 00:00 до 07:00 – в направлении от Аэропортовской дороги к станции метро "Короглу";
• 15 февраля, с 00:00 до 07:00 – в направлении от станции метро "Короглу" в сторону аэропорта.
В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться маршрутом проспект 8 Ноября - Зыхское шоссе (а также в обратном направлении).
Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и выезжать в аэропорт заблаговременно.