Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршруты

В связи с проведением технических работ на Аэропортовском шоссе в ночные часы 14-15 февраля на отдельных направлениях движения транспорта будут введены временные ограничения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В этой связи пассажирам, имеющим рейсы в указанные даты, рекомендуется при прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев или выезде из аэропорта воспользоваться альтернативными маршрутами.

Ограничения будут действовать в следующие даты и направления:

• 14 февраля, с 00:00 до 07:00 – в направлении от Аэропортовской дороги к станции метро "Короглу";

• 15 февраля, с 00:00 до 07:00 – в направлении от станции метро "Короглу" в сторону аэропорта.

В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться маршрутом проспект 8 Ноября - Зыхское шоссе (а также в обратном направлении).

Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и выезжать в аэропорт заблаговременно.