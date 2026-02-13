Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршруты

    Инфраструктура
    • 13 февраля, 2026
    • 17:59
    Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршруты

    В связи с проведением технических работ на Аэропортовском шоссе в ночные часы 14-15 февраля на отдельных направлениях движения транспорта будут введены временные ограничения.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

    В этой связи пассажирам, имеющим рейсы в указанные даты, рекомендуется при прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев или выезде из аэропорта воспользоваться альтернативными маршрутами.

    Ограничения будут действовать в следующие даты и направления:

    • 14 февраля, с 00:00 до 07:00 – в направлении от Аэропортовской дороги к станции метро "Короглу";

    • 15 февраля, с 00:00 до 07:00 – в направлении от станции метро "Короглу" в сторону аэропорта.

    В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться маршрутом проспект 8 Ноября - Зыхское шоссе (а также в обратном направлении).

    Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и выезжать в аэропорт заблаговременно.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев движение транспорта ограничения
    Bakı aeroportu sərnişinlərə alternativ marşrutlardan istifadə etməyi tövsiyə edib
    Heydar Aliyev International Airport advises passengers to use alternative routes
    Ты - Король

    Последние новости

    18:21

    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Наука и образование
    17:59

    Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршруты

    Инфраструктура
    17:50

    МВД: В Подмосковье 13-летний подросток поджег автозаправку

    В регионе
    17:48

    Мерц: ФРГ не видит смысла в прямых контактах ЕС с Кремлем

    Другие страны
    17:31

    В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метро

    В регионе
    17:30

    Папикян и врио посла США обсудили оборонное сотрудничество

    В регионе
    17:15

    Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:07
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан

    Внешняя политика
    17:03

    НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евро

    Другие страны
    Лента новостей