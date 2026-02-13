Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 13 февраля, 2026
- 17:15
Президент Ильхам Алиев пригласил главу региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани совершить визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, приглашение было сделано в ходе встречи главы государства с Барзани в Мюнхене.
Глава региона Иракский Курдистан с удовлетворением принял приглашение.
