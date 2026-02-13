İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana dəvət edib

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 16:51
    İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana dəvət edib

    Prezident İlham Əliyev İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzanini Azərbaycana səfərə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident Münxendə Neçirvan Bərzani ilə görüşündə deyib.

    İraq Kürdüstan Regionunun başçısı dəvəti məmnunluqla qəbul edib.

    Azərbaycan İlham Əliyev Neçirvan Bərzani Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани с визитом в Азербайджан
    Ilham Aliyev invites Nechirvan Barzani to visit Azerbaijan

