İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana dəvət edib
Xarici siyasət
- 13 fevral, 2026
- 16:51
Prezident İlham Əliyev İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzanini Azərbaycana səfərə dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident Münxendə Neçirvan Bərzani ilə görüşündə deyib.
İraq Kürdüstan Regionunun başçısı dəvəti məmnunluqla qəbul edib.
