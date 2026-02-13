Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан
Внешняя политика
- 13 февраля, 2026
- 17:07
13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани.
Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Нечирвана Барзани в Азербайджан, а также его встречи с главой нашего государства, было подчеркнуто, что все это создало хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества.
Президент Азербайджана и глава региона Иракский Курдистан провели обмен мнениями о развитии отношений в экономической, торговой, культурной, гуманитарной сферах, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Глава государства пригласил Нечирвана Барзани совершить визит в нашу страну. Глава региона Иракский Курдистан с удовлетворением принял приглашение.
