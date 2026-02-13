İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 13 fevral, 2026
- 16:49
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 13-də Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzani ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, söhbət zamanı Neçirvan Bərzaninin Azərbaycana səfərləri, həmçinin Prezidenti İlham Əliyevlə görüşləri məmnunluqla xatırlanaraq, bütün bunların əməkdaşlığın perspektivlərinin müzakirəsi baxımından yaxşı imkan yaratdığı bildirildi.
Azərbaycan Prezidenti və İraq Kürdüstan Regionunun başçısı iqtisadi, ticari, mədəni, humanitar sahələrdə əlaqələrin inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardılar, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etdilər.
Dövlət başçısı Neçirvan Bərzanini Azərbaycana səfərə dəvət edib. İraq Kürdüstan Regionunun başçısı dəvəti məmnunluqla qəbul edib.
Son xəbərlər
17:59
Foto
Prezident İlham Əliyev Münxendə Slovakiyanın müdafiə naziri ilə görüşübXarici siyasət
17:58
Ermənistan İstintaq Komitəsi metroda korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırıbRegion
17:48
Bakı aeroportu istiqamətində bəzi marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdiriləcəkİnfrastruktur
17:42
Bakı aeroportu sərnişinlərə alternativ marşrutlardan istifadə etməyi tövsiyə edibİnfrastruktur
17:41
Papikyan ABŞ-nin səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allenlə müdafiə əməkdaşlığını müzakirə edibRegion
17:39
Qırmızı Bazarda torpağın əkin məqsədli istifadəsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılırASK
17:36
NATO "Rheinmetall" konsernindən 200 milyon avroluq mərmi sifariş edibDigər ölkələr
17:31
"Qəbələ" rəsmisi: "Qış fasiləsində transferlərlə bağlı planlarımız tam həyata keçdi"Futbol
17:20