МВД: В Подмосковье 13-летний подросток поджег автозаправку

В Подмосковье подросток устроил поджог на автозаправке по приказу мошенников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе опроса 13-летний школьник рассказал, что в декабре 2025 года в одном из мессенджеров он вступил в переписку с неизвестными, которые впоследствии обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в результате возгорания выгорели две бензоколонки, пострадавших нет. Следователями продолжает проводиться проверка по факту происшествия.