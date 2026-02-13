МВД: В Подмосковье 13-летний подросток поджег автозаправку
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 17:50
В Подмосковье подросток устроил поджог на автозаправке по приказу мошенников.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе опроса 13-летний школьник рассказал, что в декабре 2025 года в одном из мессенджеров он вступил в переписку с неизвестными, которые впоследствии обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, в результате возгорания выгорели две бензоколонки, пострадавших нет. Следователями продолжает проводиться проверка по факту происшествия.
