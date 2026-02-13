Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    МВД: В Подмосковье 13-летний подросток поджег автозаправку

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 17:50
    МВД: В Подмосковье 13-летний подросток поджег автозаправку

    В Подмосковье подросток устроил поджог на автозаправке по приказу мошенников.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    "В ходе опроса 13-летний школьник рассказал, что в декабре 2025 года в одном из мессенджеров он вступил в переписку с неизвестными, которые впоследствии обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку", - говорится в сообщении.

    По данным СМИ, в результате возгорания выгорели две бензоколонки, пострадавших нет. Следователями продолжает проводиться проверка по факту происшествия.

    Подмосковье АЗС подросток поджог
