Папикян и врио посла США обсудили оборонное сотрудничество
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 17:30
Министр обороны Армении Сурен Папикян и временно исполняющего обязанности посла США в Армении Дэвид Аллен обсудили развитие армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В ходе встречи были затронуты двустороннее военно-техническое взаимодействие, а также вопросы обучения и профессионального обмена между военными, включая проведение учений.
Папикян и Аллен также коснулись вопросов региональной и международной безопасности.
Последние новости
17:31
В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метроВ регионе
17:30
Папикян и врио посла США обсудили оборонное сотрудничествоВ регионе
17:15
Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани с визитом в АзербайджанВнешняя политика
17:07
Фото
Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский КурдистанВнешняя политика
17:03
НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евроДругие страны
16:56
НАНА исключит Рамиза Мехдиева из числа действительных членовВнутренняя политика
16:42
В южной части Каспия задержан браконьер с уловом из 172 рыбПроисшествия
16:41
ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФВ регионе
16:28