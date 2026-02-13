Папикян и врио посла США обсудили оборонное сотрудничество

Министр обороны Армении Сурен Папикян и временно исполняющего обязанности посла США в Армении Дэвид Аллен обсудили развитие армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи были затронуты двустороннее военно-техническое взаимодействие, а также вопросы обучения и профессионального обмена между военными, включая проведение учений.

Папикян и Аллен также коснулись вопросов региональной и международной безопасности.