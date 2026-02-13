Papikyan ABŞ-nin səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allenlə müdafiə əməkdaşlığını müzakirə edib
Region
- 13 fevral, 2026
- 17:41
Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan və ABŞ-nin bu ölkədəki səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allen iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Görüş zamanı ikitərəfli hərbi-texniki qarşılıqlı əlaqə, həmçinin hərbçilər arasında təlim məsələləri, o cümlədən təlimlərin keçirilməsi müzakirə edilib.
S.Papikyan və D.Allen həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinə toxunublar.
