İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Papikyan ABŞ-nin səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allenlə müdafiə əməkdaşlığını müzakirə edib

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 17:41
    Papikyan ABŞ-nin səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allenlə müdafiə əməkdaşlığını müzakirə edib

    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan və ABŞ-nin bu ölkədəki səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allen iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    Görüş zamanı ikitərəfli hərbi-texniki qarşılıqlı əlaqə, həmçinin hərbçilər arasında təlim məsələləri, o cümlədən təlimlərin keçirilməsi müzakirə edilib.

    S.Papikyan və D.Allen həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinə toxunublar.

    Suren Papikyan ABŞ Ermənistan Devid Allen
    Папикян и врио посла США обсудили оборонное сотрудничество
    Papikyan, acting US ambassador discuss defense cooperation

    Son xəbərlər

    17:59
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə Slovakiyanın müdafiə naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:58

    Ermənistan İstintaq Komitəsi metroda korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırıb

    Region
    17:48

    Bakı aeroportu istiqamətində bəzi marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdiriləcək

    İnfrastruktur
    17:42

    Bakı aeroportu sərnişinlərə alternativ marşrutlardan istifadə etməyi tövsiyə edib

    İnfrastruktur
    17:41

    Papikyan ABŞ-nin səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allenlə müdafiə əməkdaşlığını müzakirə edib

    Region
    17:39

    Qırmızı Bazarda torpağın əkin məqsədli istifadəsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılır

    ASK
    17:36

    NATO "Rheinmetall" konsernindən 200 milyon avroluq mərmi sifariş edib

    Digər ölkələr
    17:31

    "Qəbələ" rəsmisi: "Qış fasiləsində transferlərlə bağlı planlarımız tam həyata keçdi"

    Futbol
    17:20

    "Nar"ın dəstəyi ilə Jestdili.az-ın beynəlxalq inkişaf mərhələsinə start verildi

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti