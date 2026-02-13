Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    НАНА исключит Рамиза Мехдиева из числа действительных членов

    Внутренняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 16:56
    Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) рассмотрит вопрос о возможном исключении Рамиза Мехдиева из числа действительных членов Академии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление НАНА.

    В нем отмечается, что руководство Академии неоднократно выражало твердую позицию относительно исключения Рамиза Мехтиева из действительных членов НАНА.

    Было отмечено, что обвиняемый Службой государственной безопасности в госизмене и попытке насильственного захвата власти Рамиз Мехдиев не может оставаться членом Академии.

    "Национальная академия наук намерена рассмотреть вопрос о членстве Рамиза Мехдиева и принять решение о его исключении. Информация будет доведена до сведения общественности. Коллектив Национальной академии наук решительно осуждает эти преступные действия и заявляет, что они непростительны", - говорится в сообщении.

    Рамиз Мехдиев НАНА госизмена
    AMEA: Ramiz Mehdiyev Akademiyanın üzvlüyündə qala bilməz
