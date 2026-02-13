НАНА исключит Рамиза Мехдиева из числа действительных членов

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) рассмотрит вопрос о возможном исключении Рамиза Мехдиева из числа действительных членов Академии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление НАНА.

В нем отмечается, что руководство Академии неоднократно выражало твердую позицию относительно исключения Рамиза Мехтиева из действительных членов НАНА.

Было отмечено, что обвиняемый Службой государственной безопасности в госизмене и попытке насильственного захвата власти Рамиз Мехдиев не может оставаться членом Академии.

"Национальная академия наук намерена рассмотреть вопрос о членстве Рамиза Мехдиева и принять решение о его исключении. Информация будет доведена до сведения общественности. Коллектив Национальной академии наук решительно осуждает эти преступные действия и заявляет, что они непростительны", - говорится в сообщении.