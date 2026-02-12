Rütte: ABŞ Ukraynaya azı 12-15 milyard dollarlıq silah tədarük edəcək
- 12 fevral, 2026
- 22:39
ABŞ 2026-cı ildə Ukraynaya NATO-nun heç bir ölkəsində olmayan azı 12-15 milyard dollar dəyərində silah tədarük edəcəyinə söz verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın baş katibi Mark Rütte Ukraynaya silah tədarükü üzrə təmas qrupunun iclasının yekunlarında bildirib.
"ABŞ bizi məlumatlandırıb ki, bu il Ukraynaya 12-15 milyard dollar dəyərində kritik hərbi resurslar tədarük edə biləcək, söhbət sadəcə ABŞ-nin tədarük edə biləcəyi kritik sistemlərdən gedir", - Rütte NATO-nun Ukraynanı hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə təmin etmək qabiliyyəti barədə sualı cavablandırarkən bildirib.
