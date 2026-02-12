Рютте: США поставят Украине вооружения не менее чем на $12-15 млрд
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 22:03
США пообещали поставить Украине в 2026 году вооружения, которых нет ни у каких других стран НАТО, не менее чем на 12-15 млрд долларов.
Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
"США проинформировали нас, что смогут поставить Украине в этом году критические военные средства на 12-15 млрд долларов, речь идет о критических системах, которые могут поставить только США", - заявил Рютте, отвечая на вопрос о способности НАТО обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны.
