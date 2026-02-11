Azərbaycan çempionatında sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub
Gəncədə Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə sərbəst güləşdə 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
45 kq
Sərxan Musayev (Qax, ROİL) – Tunar Həsənov (Gəncə, AHİTA)
51 kq
İbrahim Həsənov (Gəncə, "Mywrestling") – Əkbər Əsgərov (Abşeron,"Neftçi")
60 kq
Ruhid İspərov (Lənkəran) – Vahid Məmmədov (Mywrestling)
71 kq
Həsən Həsənov (Gəncə, "Neftçi") – Tunar Quliyev (Gəncə, "Neftçi")
92 kq
Elgün Kərimli (Lənkəran) – Fərid İsmayılov (Neftçi)
