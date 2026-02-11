İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan çempionatında sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub

    Fərdi
    • 11 fevral, 2026
    • 18:54
    Gəncədə Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə sərbəst güləşdə 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

    45 kq

    Sərxan Musayev (Qax, ROİL) – Tunar Həsənov (Gəncə, AHİTA)

    51 kq

    İbrahim Həsənov (Gəncə, "Mywrestling") – Əkbər Əsgərov (Abşeron,"Neftçi")

    60 kq

    Ruhid İspərov (Lənkəran) – Vahid Məmmədov (Mywrestling)

    71 kq

    Həsən Həsənov (Gəncə, "Neftçi") – Tunar Quliyev (Gəncə, "Neftçi")

    92 kq

    Elgün Kərimli (Lənkəran) – Fərid İsmayılov (Neftçi)

