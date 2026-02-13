İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Rusiyanın xarici dövlət borcu 20 ildə ilk dəfə 60 milyard dolları keçib

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 07:42
    Rusiyanın xarici dövlət borcu 20 ildə ilk dəfə 60 milyard dolları keçib

    Rusiya Federasiyasının xarici dövlət borcu 2006-cı ildən bəri ilk dəfə 60 milyard dollar həddini keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" Rusiya Maliyyə Nazirliyinin statistikasına istinadən məlumat yayıb.

    Belə ki, Rusiyanın xarici dövlət borcu 2026-cı il fevralın 1-nə olan vəziyyətinə görə 61,97 milyard dollara çatıb.

    Rusiya Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, 2006-cı il yanvarın 1-i xarici dövlət borcu 76,5 milyard dollar təşkil edib, artıq 2007-ci il yanvarın 1-də isə 52 milyard dollara düşüb. Borc həmin vaxtdan bəri 60 milyard dollar həddini aşmamışdı.

