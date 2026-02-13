Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq
Energetika
- 13 fevral, 2026
- 08:04
Bu gün Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 10 kV-luq 580 N-1 və N-2 elektrik xətlərində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bununla əlaqədar saat 10:00-dan 14:30-dək Pirşağı bağları yaşayış massivi və Ləhic bağları adlanan ərazidə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
"Təmir və yenidənqurma işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
08:39
Niderland "genişmiqyaslı münaqişə"yə hazırlaşırDigər ölkələr
08:24
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:09
Şəkidə 10 gün əvvəl yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölübHadisə
08:04
Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaqEnergetika
07:42
Rusiyanın xarici dövlət borcu 20 ildə ilk dəfə 60 milyard dolları keçibRegion
07:14
Cənubi Koreyanın HDQ rəhbəri hərbi vəziyyət tətbiqində iştirakına görə vəzifəsindən kənarlaşdırılıbDigər ölkələr
06:52
ŞKTR Prezidenti: Ada ilə bağlı prosesin sonsuz müzakirəyə çevrilməsini əngəlləmək istəyirikDigər ölkələr
06:18
"The Economist": ABŞ Kubaya az miqdarda yanacaq göndərə bilərDigər ölkələr
05:49