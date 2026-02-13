В Сабунчинском районе будут локальные перебои в подаче электроэнергии

В двух жилых массивах в Сабунчинском районе Баку сегодня будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с ремонтными работами на линиях электропередачи с 10:00 до 14:30 будут отключения в жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары.

"После завершения ремонтных и восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в ОАО.