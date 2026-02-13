Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Сабунчинском районе будут локальные перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 08:11
    В Сабунчинском районе будут локальные перебои в подаче электроэнергии

    В двух жилых массивах в Сабунчинском районе Баку сегодня будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

    Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, в связи с ремонтными работами на линиях электропередачи с 10:00 до 14:30 будут отключения в жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары.

    "После завершения ремонтных и восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в ОАО.

