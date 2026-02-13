Şəkidə 10 gün əvvəl yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 13 fevral, 2026
- 08:09
Şəkidə 10 gün əvvəl hamamda yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, Şəki şəhər sakini - 1961-ci il təvəllüdlü Əli Məmmədov 10 gün əvvəl hamamda yıxılıb.
Kəllə-beyin travması alan şəxs bu gün xəstəxanada keçinib.
