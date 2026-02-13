İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Şəkidə 10 gün əvvəl yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 13 fevral, 2026
    • 08:09
    Şəkidə 10 gün əvvəl yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Şəkidə 10 gün əvvəl hamamda yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, Şəki şəhər sakini - 1961-ci il təvəllüdlü Əli Məmmədov 10 gün əvvəl hamamda yıxılıb.

    Kəllə-beyin travması alan şəxs bu gün xəstəxanada keçinib.

    Şəki Hamam Xəsarət ölüm

    Son xəbərlər

    08:39

    Niderland "genişmiqyaslı münaqişə"yə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    08:24

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:09

    Şəkidə 10 gün əvvəl yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    08:04

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    07:42

    Rusiyanın xarici dövlət borcu 20 ildə ilk dəfə 60 milyard dolları keçib

    Region
    07:14

    Cənubi Koreyanın HDQ rəhbəri hərbi vəziyyət tətbiqində iştirakına görə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    06:52

    ŞKTR Prezidenti: Ada ilə bağlı prosesin sonsuz müzakirəyə çevrilməsini əngəlləmək istəyirik

    Digər ölkələr
    06:18

    "The Economist": ABŞ Kubaya az miqdarda yanacaq göndərə bilər

    Digər ölkələr
    05:49

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl"un aktivlərini almaq niyyətindədir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti