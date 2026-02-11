AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XIX turda Kamal Umudlunun səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 19:05
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XIX turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, ümumilikdə 4 matçda qeydə alınan epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Mütəxəssis referi Kamal Umudlunun "Şamaxı" - "Qarabağ" görüşündə qonaqların futbolçusu Bəhlul Mustafazadəyə sarı vərəqə göstərməli olduğunu bildirib.
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XIX turda Kamal Umudlunun səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib
Son xəbərlər
20:09
Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcəkXarici siyasət
20:04
Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölübHadisə
20:04
NATO Arktikada mövcudluğunu gücləndirmək üçün "Arctic Sentry" missiyasına başladığını elan edibDigər ölkələr
19:50
Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıbRegion
19:39
Bakıda imzalanan Xartiya Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafına dair strateji baxışı əks etdirir - RƏYXarici siyasət
19:37
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilibKomanda
19:10
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilibKomanda
19:05
Video
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XIX turda Kamal Umudlunun səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyibFutbol
18:57