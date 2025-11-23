Hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 23 noyabr, 2025
- 20:28
Hazırda müşahidə edilən dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.
Bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib. Eyni zamanda tablolarda "dumanlı yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.
Son xəbərlər
20:28
Hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibİnfrastruktur
20:25
Foto
Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rumıniyada işğüzar səfərdədirXarici siyasət
20:16
Nigeriyada terrorçular tərəfindən oğurlanan məktəblilərdən 50-si qaçıbDigər ölkələr
19:58
Gürcüstan Parlamentinin sədri: Zəngəzur dəhlizi regiona fayda gətirəcəkRegion
19:50
Bakı-Qazax yolunda nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
19:30
Foto
Ukraynanın Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri Rusiyanın əsas mövqelərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
19:25
Premyer Liqa: XII tura yekun vurulubFutbol
19:06
Şalva Papuaşvili: Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz regionunda investisiyaları artıracaqRegion
18:50