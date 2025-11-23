На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на ряде полос снижен на 20 км/ч
Инфраструктура
- 23 ноября, 2025
- 20:47
В связи с туманной погодой в Баку на дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на некоторых полосах снижен на 20 км/час.
Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
На информационных табло размещены предупредительные знаки "туман", добавили в центре.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
