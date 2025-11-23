Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на ряде полос снижен на 20 км/ч

    Инфраструктура
    • 23 ноября, 2025
    • 20:47
    На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на ряде полос снижен на 20 км/ч

    В связи с туманной погодой в Баку на дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на некоторых полосах снижен на 20 км/час.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

    На информационных табло размещены предупредительные знаки "туман", добавили в центре.

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.

