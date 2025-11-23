На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на ряде полос снижен на 20 км/ч

В связи с туманной погодой в Баку на дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на некоторых полосах снижен на 20 км/час.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

На информационных табло размещены предупредительные знаки "туман", добавили в центре.

Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.