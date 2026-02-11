İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan "Microsoft"la Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edib

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 18:56
    Azərbaycan Microsoftla Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edib

    Azərbaycanla "Microsoft" şirkəti arasında ölkədə sənaye və dövlət sektorunda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə dair nümunələri nümayiş etdirən Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin (Digital Capability Center) yaradılması üzrə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istyinadən xəbər verir ki, müzakirələr iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin "Microsoft"un Mərkəzi Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə prezidenti Barbora Pauloviç Dekkerova ilə görüşündə baş tutub.

    Tərəflər həmçinin rəqəmsal həllərin tətbiqi, süni intellekt texnologiyalarının inkişafı, kadr potensialının artırılması ətrafında fikir mübadiləsi aparıb.

    Görüşdə Azərbaycanın iqtisadi prioritetləri, əlverişli biznes və investisiya mühiti, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və yeni texnologiyaların tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Ölkədə innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi, texnoloji təcrübənin tətbiqi və digər sahələr üzrə əməkdaşlıq potensialı qeyd olunub.

    Azərbaycan Microsoft Elnur Əliyev Barbora Pauloviç Dekkerov Digital Capability Center
    Foto
    Азербайджан обсудил с Microsoft создание Центра цифровых компетенций

    Son xəbərlər

    20:09

    Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    20:04

    Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölüb

    Hadisə
    20:04

    NATO Arktikada mövcudluğunu gücləndirmək üçün "Arctic Sentry" missiyasına başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    19:50

    Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb

    Region
    19:39

    Bakıda imzalanan Xartiya Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafına dair strateji baxışı əks etdirir - RƏY

    Xarici siyasət
    19:37

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib

    Komanda
    19:10

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    19:05
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XIX turda Kamal Umudlunun səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    18:57

    Zelenski ABŞ ilə danışıqların yeni raundu barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti