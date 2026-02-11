Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан обсудил с Microsoft создание Центра цифровых компетенций

    ИКТ
    • 11 февраля, 2026
    • 19:20
    Азербайджан обсудил с Microsoft создание Центра цифровых компетенций

    Азербайджан и компания Microsoft обсудили возможности сотрудничества по созданию Центра цифровых компетенций (Digital Capability Center), демонстрирующего примеры внедрения цифровых технологий в промышленном и государственном секторах страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с президентом Microsoft по региону Центральной Европы и Центральной Азии Барборой Паулович Деккеровой.

    Стороны также обменялись мнениями по вопросам внедрения цифровых решений, развития технологий искусственного интеллекта, повышения кадрового потенциала.

    На встрече была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана, благоприятной деловой и инвестиционной среде, мерах, реализуемых в направлении развития цифровой экономики и внедрения новых технологий. Был отмечен потенциал сотрудничества в области укрепления инновационной экосистемы в стране, внедрения технологического опыта и других сферах.

    Azərbaycan "Microsoft"la Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edib
