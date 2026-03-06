Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу NBC, что США не удалось дезорганизовать иранскую политическую систему.

Как передает Report, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтону не удалось достичь своей главной цели - быстрой победы.

"Система работает, назначили новых командующих вместо тех, кто погиб, и скоро будет новый верховный лидер. Все в порядке", - сказал Арагчи.

Он выразил мнение, что Иран "извлек много уроков" из атак США и Израиля в июне 2025 года.

"Теперь они говорят о плане Б, который, как я думаю, станет еще более серьезным провалом для них", - добавил Арагчи.