Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему Ирана
В регионе
- 06 марта, 2026
- 01:39
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу NBC, что США не удалось дезорганизовать иранскую политическую систему.
Как передает Report, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтону не удалось достичь своей главной цели - быстрой победы.
"Система работает, назначили новых командующих вместо тех, кто погиб, и скоро будет новый верховный лидер. Все в порядке", - сказал Арагчи.
Он выразил мнение, что Иран "извлек много уроков" из атак США и Израиля в июне 2025 года.
"Теперь они говорят о плане Б, который, как я думаю, станет еще более серьезным провалом для них", - добавил Арагчи.
