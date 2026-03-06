Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему Ирана

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 01:39
    Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему Ирана

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу NBC, что США не удалось дезорганизовать иранскую политическую систему.

    Как передает Report, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтону не удалось достичь своей главной цели - быстрой победы.

    "Система работает, назначили новых командующих вместо тех, кто погиб, и скоро будет новый верховный лидер. Все в порядке", - сказал Арагчи.

    Он выразил мнение, что Иран "извлек много уроков" из атак США и Израиля в июне 2025 года.

    "Теперь они говорят о плане Б, который, как я думаю, станет еще более серьезным провалом для них", - добавил Арагчи.

    Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir
    Лента новостей