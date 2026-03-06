İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 02:10
    Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "NBC" telekanalına müsahibəsində ABŞ-nin ölkəsinin siyasi sistemini sıradan çıxara bilmədiyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Vaşinqtonun öz əsas məqsədinə - sürətli qələbəyə nail ola bilmədiyini qeyd edib.

    "Sistem işləyir, həlak olanların yerinə yeni komandanlar təyin edilib və tezliklə yeni ali lider olacaq. Hər şey qaydasındadır", - Əraqçi bildirib.

    O, İranın 2025-ci ilin iyununda ABŞ və İsrailin hücumlarından "çoxlu dərslər çıxardığı" fikrini ifadə edib.

    "İndi onlar "B planı"ndan danışırlar ki, mən bunun onlar üçün daha ciddi bir uğursuzluq olacağını düşünürəm", - Əraqçi əlavə edib.

    İran Abbas Əraqçi siyasi sistem
    Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему Ирана

    Son xəbərlər

    03:09

    ABŞ Senatı DTN-in maliyyələşdirilməsi layihəsini yenə dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    02:51

    Serbiyanın XİN başçısı ölkəsinin Avropada sabitliyin sütunlarından biri ola biləcəyini düşünür

    Digər ölkələr
    02:32

    İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    02:10

    Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir

    Region
    01:46

    İsveçrə Aİ-nin sülhməramlı missiyalarında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    01:10

    BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    00:54

    Beyrutda "Hizbullah" komandirlərindən biri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    00:22

    Azərbaycanın XİN başçısı avstriyalı naziri İranın dron hücumu barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    00:21
    Foto

    BMT-nin 18 əməkdaşı Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti