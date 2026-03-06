Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "NBC" telekanalına müsahibəsində ABŞ-nin ölkəsinin siyasi sistemini sıradan çıxara bilmədiyini bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Vaşinqtonun öz əsas məqsədinə - sürətli qələbəyə nail ola bilmədiyini qeyd edib.
"Sistem işləyir, həlak olanların yerinə yeni komandanlar təyin edilib və tezliklə yeni ali lider olacaq. Hər şey qaydasındadır", - Əraqçi bildirib.
O, İranın 2025-ci ilin iyununda ABŞ və İsrailin hücumlarından "çoxlu dərslər çıxardığı" fikrini ifadə edib.
"İndi onlar "B planı"ndan danışırlar ki, mən bunun onlar üçün daha ciddi bir uğursuzluq olacağını düşünürəm", - Əraqçi əlavə edib.
