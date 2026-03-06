Страны мира осуждают атаки иранских беспилотников на Азербайджан - ОБЗОР

Различные страны мира и международные организации резко осудили атаки иранских дронов на Азербайджан, и выразили поддержку официальному Баку.

Как сообщает Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и заявил, что осуждает дроновую атаку со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, выразив поддержку братскому народу Азербайджана.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала удары иранских беспилотников по Нахчывану эскалацией конфликта. Представитель ЕС заявила об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд в публикации в соцсети Х назвал удары иранских беспилотников по Нахчывану "совершенно неприемлемыми".

"Великобритания решительно осуждает любые действия, которые угрожают безопасности Азербайджана. В этот сложный момент мы полностью солидарны с Азербайджаном и пострадавшими. Посольство внимательно отслеживает происходящее", - написал дипломат.

В Париже также выразили полную солидарность с Баку на фоне атак Ирана по Нахчывану.

"Франция решительно осуждает атаку иранских дронов, которая сегодня утром поразила международный аэропорт Нахчывана в Азербайджане. Франция желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим в ходе этой атаки", - заявили в МИД республики.

В заявлении внешнеполитического ведомства Испании говорилось:

"Правительство Испании подтверждает свою солидарность с этими дружественными государствами".

España condena los ataques de Irán en las últimas horas en Turquía y Azerbaiyán, que se suman a los ataques contra países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, especialmente Qatar, y reitera su solidaridad con estos países amigos.



🔗 https://t.co/ghV7I9Ebx2 pic.twitter.com/sWfpbt9PwL — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) March 5, 2026

В испанском МИД добавили, что эти атаки Ирана повышают риск эскалации.

Поддержку Азербайджану на фоне произошедшего выразила также Саудовская Аравия, осудив также попытку воздушной атаки на Турцию.

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s condemnation and denunciation in the strongest terms of Iran’s attempt to target the Republic of Türkiye and the Republic of Azerbaijan. pic.twitter.com/emHaNnIiY6 — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) March 5, 2026

"Эти трусливые действия против двух стран, а также повторяющееся дерзкое поведение Ирана по отношению к государствам региона свидетельствуют о враждебном курсе Тегерана, которому нет оправданий ни при каких обстоятельствах. Это также явно противоречит международному праву, нормам и принципам добрососедства, ведет к дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

МИД Катара, в свою очередь, назвал "враждебными действиями" попытку нанесения ударов баллистической ракетой по Турции и атаки на Азербайджан. В документе было отмечено, что эти действия представляют собой опасную эскалацию и вопиющее нарушение суверенитета государств в рамках серии безответственных иранских атак, а также прямую угрозу безопасности и стабильности региона.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым также осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана.

Премьер-министр Албании Эди Рама в публикации на своей странице в соцсети Х назвал атаку на Азербайджан недопустимым актом агрессии со стороны Ирана.

The attack launched against the territory of Azerbaijan, targeting civilian infrastructure in the Nakhchivan region and injuring civilians, is yet another grave and unacceptable act of aggression by the Khomeinist Republic of Iran against neighboring countries whose only “sin”… pic.twitter.com/qFGHM6CmoA — Edi Rama (@ediramaal) March 5, 2026

Министр иностранных дел Литвы​​ Кястутис Будрис заявил, что Иран, атаковав гражданскую инфраструктуру в Нахчыване, совершает явное нарушение международного права: "Такая агрессия несет риск дальнейшей эскалации и должна немедленно прекратиться. Литва выражает солидарность с Азербайджаном".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом.

Позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев. Он решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана, и выразил полную поддержку Ташкента Баку.

Осудил атаку Ирана на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные атаки Ирана способствуют дальнейшему нарастанию напряженности в регионе.

Аналогичную позицию продемонстрировал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В публикации в соцсети Х пакистанский премьер выразил "твердую поддержку" руководству и народу Азербайджана.

"Мы призываем к сдержанности и вновь подчеркиваем необходимость деэскалации напряженности, а также продолжения диалога и дипломатии для сохранения мира и стабильности в регионе", - написал премьер.

We express our serious concern over the recent attacks on the brotherly country of Azerbaijan.



Pakistan stands firmly with the leadership and people of Azerbaijan and condemns such deplorable actions that risk further escalation and undermine regional peace and stability.



We… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 5, 2026

Солидарность с Азербайджаном на фоне ударов Ирана по Нахчывану выразило также представительство ООН в стране.

"Наши мысли с теми, кто пострадал в результате сегодняшних атак дронов по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Команда ООН в Азербайджане желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим", - говорилось в публикации миссии в соцсети Х.

Различные страны, как видно из вышеприведенных публикаций, продемонстрировали солидарность с Азербайджаном на фоне ударов иранских дронов по гражданской инфраструктуре Нахчыванской АР.

Примечательно, что иранские атаки осуждают как страны тюркского и мусульманского мира, так и европейские и западные государства. Это в очередной раз подтверждает, что Баку, как надежный партнер, завоевал авторитет во всем мире.