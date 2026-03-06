Резидент-координатор ООН выразил благодарность Азербайджану
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 01:58
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич поблагодарил Азербайджан.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице в соцсети Х представительства ООН в Азербайджане.
Отмечается, что Гарафулич выразил благодарность правительству Азербайджана за оперативную поддержку в эвакуации сотрудников ООН и членов их семей из Ирана.
Напомним, что 18 представителей Департамента безопасности и охраны ООН были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.
Последние новости
01:58
Резидент-координатор ООН выразил благодарность АзербайджануВнешняя политика
01:39
Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему ИранаВ регионе
01:22
Швейцария будет принимать участие в миротворческих миссиях ЕСДругие страны
01:09
Страны мира осуждают атаки иранских беспилотников на Азербайджан - ОБЗОРВнешняя политика
00:45
Фото
Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 18 сотрудников ООНВнутренняя политика
00:44
Джейхун Байрамов проинформировал австийскую коллегу об атаках иранских дроновВнешняя политика
00:22
Глава МИД Азербайджана обсудил с армянским коллегой последнюю ситуацию в регионеВнешняя политика
00:14
Генсек ОТГ решительно осудил удары по НахчывануВнешняя политика
00:10