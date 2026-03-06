Резидент-координатор ООН выразил благодарность Азербайджану

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич поблагодарил Азербайджан.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице в соцсети Х представительства ООН в Азербайджане.

Отмечается, что Гарафулич выразил благодарность правительству Азербайджана за оперативную поддержку в эвакуации сотрудников ООН и членов их семей из Ирана.

Напомним, что 18 представителей Департамента безопасности и охраны ООН были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.