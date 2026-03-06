Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Резидент-координатор ООН выразил благодарность Азербайджану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 01:58
    Резидент-координатор ООН выразил благодарность Азербайджану

    Резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич поблагодарил Азербайджан.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице в соцсети Х представительства ООН в Азербайджане.

    Отмечается, что Гарафулич выразил благодарность правительству Азербайджана за оперативную поддержку в эвакуации сотрудников ООН и членов их семей из Ирана.

    Напомним, что 18 представителей Департамента безопасности и охраны ООН были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.

    эвакуация ООН Азербайджан
    BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Azərbaycana təşəkkür edib
    Ты - Король

    Последние новости

    01:58

    Резидент-координатор ООН выразил благодарность Азербайджану

    Внешняя политика
    01:39

    Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему Ирана

    В регионе
    01:22

    Швейцария будет принимать участие в миротворческих миссиях ЕС

    Другие страны
    01:09

    Страны мира осуждают атаки иранских беспилотников на Азербайджан - ОБЗОР

    Внешняя политика
    00:45
    Фото

    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 18 сотрудников ООН

    Внутренняя политика
    00:44

    Джейхун Байрамов проинформировал австийскую коллегу об атаках иранских дронов

    Внешняя политика
    00:22

    Глава МИД Азербайджана обсудил с армянским коллегой последнюю ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    00:14

    Генсек ОТГ решительно осудил удары по Нахчывану

    Внешняя политика
    00:10

    В Бейруте ликвидирован глава огневой группы "Хезболлах"

    Другие страны
    Лента новостей