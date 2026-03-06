İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 01:10
    BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Qeyd olunub ki, Qarafuliç BMT əməkdaşları və onların ailə üzvlərinin İrandan təxliyəsi ilə bağlı operativ dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığını ifadə edib.

    Xatırladaq ki, BMT Təhlükəsizlik və Mühafizə Departamentinin 18 nümayəndəsi İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib.

    BMT Azərbaycan təşəkkür İqor Qarafuliç

