    Джейхун Байрамов проинформировал австийскую коллегу об атаках иранских дронов

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 00:44
    Джейхун Байрамов проинформировал австийскую коллегу об атаках иранских дронов

    Федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Беате Майнль-Райзингер позвонила министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.

    В ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об атаках иранских дронов.

    Было подчеркнуто, что эта атака, осуществленная против территории Азербайджана, является грубым нарушением норм и принципов международного права и способствует эскалации напряженности в регионе.

    Австрийский министр решительно осудила удары дронов по территории Азербайджана и выразила солидарность с нашей страной.

    Была отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, наращивания дипломатических усилий и в этих рамках - уважать нормы и принципы международного права.

    Министр Беате Майнль-Райзингер поблагодарила за созданные условия для эвакуации австрийских граждан из Ирана через территорию Азербайджана.

    В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

