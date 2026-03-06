Джейхун Байрамов проинформировал австийскую коллегу об атаках иранских дронов

Федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Беате Майнль-Райзингер позвонила министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.

В ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об атаках иранских дронов.

Было подчеркнуто, что эта атака, осуществленная против территории Азербайджана, является грубым нарушением норм и принципов международного права и способствует эскалации напряженности в регионе.

Австрийский министр решительно осудила удары дронов по территории Азербайджана и выразила солидарность с нашей страной.

Была отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, наращивания дипломатических усилий и в этих рамках - уважать нормы и принципы международного права.

Министр Беате Майнль-Райзингер поблагодарила за созданные условия для эвакуации австрийских граждан из Ирана через территорию Азербайджана.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.